Rüstungsboom erhöht Bedarf an kritischen Metallen: Chance bei St George Mining und Almonty?

Wolfram und Niob rücken ins strategische Rampenlicht, während Almonty und St George die westliche Versorgung vorantreiben

Ein struktureller Wandel in den globalen Rohstoffmärkten ist im Gange. Die militärische Nachfrage - nicht Elektrofahrzeuge oder erneuerbare Energien - gibt zunehmend den Ton bei strategischen Mineralien an. Regierungen legen Vorräte an, verbieten Importe aus geopolitischen Rivalen und unterstützen heimische Produzenten mit Kapital und Abnahmegarantien.

In diesem Umfeld haben sich Wolfram und Niob von industriellen Nischenrohstoffen zu Prioritäten der nationalen Sicherheit entwickelt. Zwei Unternehmen - Almonty Industries und St George Mining - positionieren sich im Zentrum dieses Übergangs.

Wolfram gewinnt strategischen Status zurück

Wolfram steht ganz oben auf nahezu jeder westlichen Liste kritischer Rohstoffe. Seine extreme Härte, Dichte und sein sehr hoher Schmelzpunkt machen es unverzichtbar für panzerbrechende Munition, Raketensysteme, Luft- und Raumfahrtkomponenten sowie Präzisionswerkzeuge. In vielen Verteidigungsanwendungen ist ein Ersatz nicht praktikabel.

Dennoch stammten historisch mehr als 80% der weltweiten Wolframversorgung aus China. Exportbeschränkungen und Dual-Use-Kontrollen Pekings sowie die Entscheidung der Vereinigten Staaten, chinesisches Wolfram ab 2027 aus der Beschaffung für Verteidigungszwecke zu verbannen, haben den Markt grundlegend verändert.

Die Preise reagierten deutlich: Wolfram stieg 2025 um mehr als 160% - ein Spiegelbild knapper werdender Versorgung und strategischer Lagerhaltung. Militärische Beschaffungszyklen reagieren nicht in gleicher Weise preisempfindlich wie zivile Märkte. Versorgungssicherheit hat nun einen Aufpreis.

Almontys Wendepunkt in der Produktion

Vor diesem Hintergrund erreichte Almonty Industries (ISIN: CA0203987072) einen entscheidenden Meilenstein. Im Dezember 2025 lieferte das Unternehmen die erste LKW-Ladung Erz aus seiner Sangdong-Wolframmine in Südkorea aus und markierte damit den Übergang von der Bau- in die Produktionsphase.

Sangdong dürfte zu den größten und langlebigsten Wolframminen außerhalb Chinas werden. Das Timing ist bemerkenswert: Almonty hat verbindliche Abnahmeverträge gesichert, darunter langfristige Verpflichtungen zur Lieferung von Wolframoxid für US-Verteidigungsanwendungen. Diese Vereinbarungen enthalten feste Mindestpreis-Untergrenzen, schaffen Umsatztransparenz und unterstreichen den strategischen Wert der Produktion.

Der Vorstandsvorsitzende und CEO Lewis Black bezeichnete Sangdong als Grundlage einer breiteren Strategie: den Aufbau einer vollständig integrierten, westlich ausgerichteten Wolfram-Plattform über Nordamerika, Europa und Asien hinweg - mit dem Ziel, mindestens 40% des gesamten Wolframs außerhalb Chinas zu liefern.

Das Unternehmen hat diesen Anspruch durch geografische Diversifizierung untermauert. Erweiterungsbohrungen in der Panasqueira-Mine in Portugal - einer der weltweit am längsten ununterbrochen betriebenen Wolframminen - laufen weiter. In den USA erwarb Almonty zudem das Wolframprojekt Gentung Browns Lake in Montana und folgt damit direkt der politischen Strategie Washingtons zur Rückverlagerung von Verteidigungs-Lieferketten.

Kapitalmärkte unterstützen die Strategie

Almontys strategische Neuausrichtung wurde durch finanzielle Umsetzung begleitet. 2025 erschloss das Unternehmen die US-Kapitalmärkte, vollzog eine Nasdaq-Notierung und nahm im Rahmen eines Börsengangs rund 90 Mio. US-Dollar ein. Eine weitere Kapitalmaßnahme über 129 Mio. US-Dollar im Dezember stärkte die Bilanz zusätzlich.

Diese Kapitalbasis unterstützt Ressourcenerweiterung, Entwicklung und nachgelagerte Integration zu einem Zeitpunkt, an dem westliche Regierungen die heimische Produktion aktiv fördern. In einem Markt, der durch geopolitische Neuordnung geprägt ist, sind Größe und finanzielle Widerstandsfähigkeit entscheidend.

Die stille Bedeutung von Niob

Während Wolfram Schlagzeilen macht, spielt Niob eine ebenso wichtige Rolle in der modernen Verteidigungsfertigung. Kleine Beimischungen von Niob verstärken Stahl, der in Panzerungen, Pipelines und Luft- und Raumfahrtkomponenten verwendet wird - er wird haltbarer und gleichzeitig leichter. Die Nachfrage war historisch stabil, getragen von der Stahlproduktion und zunehmend von High-Tech-Anwendungen.

Die globale Niobproduktion ist stark konzentriert und wird von wenigen Betrieben in Brasilien und Kanada dominiert. Diese Konzentration stellt eine strategische Verwundbarkeit dar, ähnlich wie bei Seltenen Erden und Wolfram.

Der Dual-Mineral-Vorteil von St George Mining

Das Araxá-Projekt von St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) in Minas Gerais, Brasilien, bietet Zugang sowohl zu Niob als auch zu Seltenen Erden. Laut Macquarie Equity Research umfasst Araxá eine Ressource von 40,6 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 0,99% Nb2O5 und 4,13% TREO. Die Mineralisierung beginnt nahe der Oberfläche und unterstützt das Potenzial für einen Tagebau.

Macquarie nahm die Bewertung mit der Einstufung "Outperform" und einem Kursziel von 0,20 A$ je Aktie auf und bewertet das Projekt auf "Sum-of-the-Parts"-Basis mit über 1 Mrd. A$. Das Institut schätzt eine interne Rendite von etwa 30% und hebt die Ausrichtung auf zwei Rohstoffe hervor, die von den USA und ihren Verbündeten als kritisch eingestuft werden.

Das Doppel-Rohstoffprofil ist bedeutsam: Niob stärkt Struktur- und Verteidigungsstahl, während Seltene Erden Permanentmagnete ermöglichen, die in Lenksystemen, Radar und elektrischen Antrieben eingesetzt werden. Nur wenige Entwicklungsprojekte bieten beides innerhalb eines einzigen Assets.

Infrastruktur und gestufte Entwicklung

Araxá liegt in unmittelbarer Nachbarschaft zu CBMM, dem dominierenden globalen Niobproduzenten, in einer Region mit jahrzehntelanger Betriebserfahrung und vorhandener Infrastruktur. Macquarie erwartet eine erste Produktion von Niob-Konzentrat Mitte 2027 im Rahmen eines Tagebauszenarios, gefolgt von Seltenen Erden in einer gestuften Entwicklung.

Jüngste Kapitalaufnahmen - darunter 72,5 Mio. A$ von institutionellen Investoren - stärken die Fähigkeit des Unternehmens, Bohrprogramme, metallurgische Arbeiten und Genehmigungsverfahren voranzutreiben.

Während westliche Regierungen Fördermechanismen und strategische Rohstofflager ausbauen, passen Projekte, die Größe, stabile Jurisdiktionen und diversifizierte Exposition gegenüber kritischen Mineralien kombinieren, zunehmend zu politischen Zielsetzungen.

Eine neue strategische Rohstoffordnung

Die militärische Nachfrage verändert die Hierarchie der Rohstoffe. Exportkontrollen, Importverbote und langfristige Verteidigungs-Abnahmeverträge ersetzen rein zyklische Preisstrukturen. Die Resilienz von Lieferketten beeinflusst Bewertungen inzwischen ebenso stark wie Erzgehalt und Tonnage.

Almonty entwickelt sich in eine großskalige westliche Wolframproduktion in einem Umfeld knapper Versorgung. St George Mining treibt ein Dual-Rohstoff-Projekt in einem der etabliertesten Niob-Gebiete der Welt voran.

Die nächste Phase des Zyklus kritischer Rohstoffe wird wahrscheinlich nicht nur von Geologie, sondern von geopolitischer Ausrichtung geprägt sein. In diesem Umfeld sind Wolfram und Niob keine Randmetalle mehr - sie bilden strategische Grundlagen.

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

