Ad-Hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 des Kotierungsreglements der SIX Exchange Regulation

GENERALVERSAMMLUNG 2026 DER SIKA AG

24. März 2026 als Termin der 58. ordentlichen Generalversammlung bestätigt

Mit Ausnahme von Paul Schuler stellen sich alle bisherigen Verwaltungsräte zur Wiederwahl

Der Verwaltungsrat schlägt Barbara Frei und Lukas Gähwiler als neue Mitglieder des Verwaltungsrats vor

Bruttodividende von CHF 3.70 pro Aktie beantragt (Vorjahr: CHF 3.60)

Der Verwaltungsrat hat den 24. März 2026 als Termin der Generalversammlung 2026 bestätigt. Mit Ausnahme von Paul Schuler, welcher sich nicht mehr zur Wiederwahl stellt, stellen sich alle bisherigen Verwaltungsräte zur Wiederwahl. Zudem schlägt der Verwaltungsrat Barbara Frei und Lukas Gähwiler als neue Mitglieder vor und beantragt deren Wahl.



Der Verwaltungsrat schlägt sodann eine Erhöhung der Bruttodividende pro Aktie von 2.8% auf CHF 3.70 vor (Vorjahr: CHF 3.60). Die Hälfte der Dividende soll aus Kapitaleinlagereserven ausgeschüttet werden.

AUSFÜHRLICHE TRAKTANDENLISTE

Die ausführliche Traktandenliste mit den Anträgen des Verwaltungsrats zu allen Traktanden wird am 25. Februar 2026 an die Aktionäre verschickt und wurde am 24. Februar 2026 im Schweizerischen Handelsamtsblatt sowie auf der Website der Sika AG publiziert.

Die Generalversammlung findet im Kongresshaus Zürich in Zürich statt.

Beginn: 16.00 Uhr

Türöffnung: 15.00 Uhr

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, global führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen im Bau und in der Industrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 102 Ländern, produziert in über 400 Fabriken, entwickelt innovative Technologien für Kunden rund um den Globus und trägt damit massgeblich zur nachhaltigen Transformation im Bau- und Transportwesen bei. Die 33'700 Mitarbeitenden erwirtschafteten im Jahr 2025 einen Umsatz von CHF 11.20 Milliarden.

