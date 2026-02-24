Das Instrument SIRM BG1100032140 SIRMA GROUP HOLD. EO 0,51 EQUITY hat seinen ersten Handelstag am 24.02.2026: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NEWX, SettlCurr EUR, CCP Y
The instrument SIRM BG1100032140 SIRMA GROUP HOLD. EO 0,51 EQUITY has its first trading date on 24.02.2026: CONTINUOUS TRADING WITH AUCTIONS, PAG NEWX, SettlCurr EUR, CCP Y
