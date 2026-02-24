© Foto: SOPA Images - picture alliance / Sipa USAWells Fargo hebt Alphabet hoch und sieht 22 Prozent Kurspotenzial. Drei Faktoren sollen den Konzern zum klaren Gewinner im KI-Rennen machen.Die Aktie von Alphabet könnte vor einer neuen Aufwärtsbewegung stehen. Analyst Ken Gawrelski von Wells Fargo stuft den Google- und YouTube-Mutterkonzern hoch - und sieht deutliches Potenzial. Auf dem Analyseportal TipRanks kommt Gawrelski auf eine Erfolgsquote von 51 Prozent und gilt damit als solide, aber nicht überdurchschnittlich treffsicher. Analyst hebt Kursziel deutlich an Gawrelski erhöht sein Votum von "Equal Weight" auf "Overweight". Das Kursziel steigt auf 387 US-Dollar nach zuvor 354 US-Dollar und liegt damit über dem durchschnittlichen …Den vollständigen Artikel lesen
