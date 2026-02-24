Die IBM-Aktie ist zum Wochenstart massiv unter Druck geraten. Mit einem Minus von gut 13 Prozent auf 223,35 Dollar erwischte es den IT-Riesen heftig. Auslöser ist ausgerechnet der KI-Boom: Anthropic hat angekündigt, dass sein Tool "Claude Code" bei der Modernisierung alter COBOL-Systeme helfen kann - einem Kernbereich des IBM-Geschäfts.IBM verdient seit Jahrzehnten an Mainframes für große Transaktionssysteme, in denen COBOL eine zentrale Rolle spielt. Die Programmiersprache stammt aus den späten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär