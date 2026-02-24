Bern - Der Gesundheitskonzern Galenica schliesst die pharmazeutische Produktion Bichsel in Interlaken bis spätestens Ende 2026. Bis zu 170 Jobs sind betroffen. Grund für den Schritt sei die die mangelnde Wettbewerbsfähigkeit, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Verschiedene Massnahmen zur Steigerung der Ertragslage hätten über die letzten Jahre keine ausreichende Wirkung erzielt. Bichsel gehört seit 2019 zum Galenica-Netzwerk. Fokus auf Home-CareKünftig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
