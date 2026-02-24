INDUS hat im Geschäftsjahr 2025 in einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld solide geliefert. Nach vorläufigen und ungeprüften Zahlen stieg der Umsatz leicht auf 1,74 Mrd. Euro (Vorjahr: 1,72 Mrd. Euro). Das adjusted EBITA lag bei 147,8 Mio. Euro (Vorjahr: 153,7 Mio. Euro), die adjusted-EBITA-Marge bei 8,5 % (Vorjahr: 8,9 %). Damit landete INDUS innerhalb der zuletzt bestätigten Prognosebandbreiten. Besonders bemerkenswert: Der Free Cashflow lag laut Unternehmen deutlich über dem Zielwert von 90 Mio. Euro. Für Anleger ist das ein wichtiges Signal, denn gerade in unsicheren Marktphasen zählt am ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Nebenwerte Magazin