INDUS hat einen soliden operativen Abschluss für das Geschäftsjahr 2025 geliefert und berichtet über einen Umsatz von 1,74 Mrd. EUR (+1% im Vergleich zum Vorjahr) sowie ein bereinigtes EBITA von 147,8 Mio. EUR (8,5% Marge), was im Einklang mit den Prognosen steht und weitgehend den Erwartungen entspricht. Das vierte Quartal zeigte eine klare sequenzielle Verbesserung (Umsatz von 466 Mio. EUR; bereinigtes EBITA von 43,6 Mio. EUR, 9,4% Marge), unterstützt durch Engineering-Meilensteine und stabile Nachfrage im Bereich Infrastruktur. INDUS beendete das Jahr mit einem Auftragsbestand, der die Vorjahreswerte übersteigt, was eine starke Sichtbarkeit für 2026 bietet. Der freie Cashflow überstieg das Ziel von 90 Mio. EUR und hebt das disziplinierte Management des Working Capitals hervor. Strategisch setzt INDUS weiterhin seine M&A-Agenda um, einschließlich der kürzlichen Übernahme von AMIRA in Italien. Mit einem Verschuldungsgrad von etwa 2,0x und einer Verbesserung bekräftigen wir unser BUY-Rating und ein Kursziel von 35,00 EUR. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/indus-holding-ag





© 2026 mwb research