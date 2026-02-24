Zürich - Der Vermögensverwalter Bellevue hat 2025 wegen der Schwäche im Gesundheitsbereich sowie der Abwertung des US-Dollars weniger Gewinn eingefahren. Zudem sind im vergangenen Jahr weitere Kundengelder abgeflossen. Die Aktionäre sollen eine tiefere Dividende erhalten. Die Nettoneugeld-Abflüsse beliefen sich 2025 auf 864 Millionen Franken, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten Geschäftsbericht hervorging. Bereits im Jahr davor hatten die Kunden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
