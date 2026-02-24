Langsam aber sicher hat sich die Commerzbank-Aktie von unten wieder an die 50-Tage-Linie herangeschoben. Für ein Kaufsignal reichte es dennoch nicht. Auch eine neue Studie von Goldman Sachs schaffte hier keine Abhilfe. Dagegen nimmt die Unsicherheit durch die Geopolitik wieder zu.In den letzten Tagen kam es zu einer Erholung der Commerzbank-Aktie. Diese war oberhalb der 31,91 Euro-Marke wieder nach oben gedreht und hatte dann die 100-Tage-Linie bei 33,53 Euro überschritten. Der nächste Widerstand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär