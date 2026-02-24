Zürich - Das EY Startup Barometer Schweiz 2026 zeigt deutlich: Nach einem seit dem zweiten Halbjahr 2022 beobachteten Abwärtstrend verzeichnen Schweizer Startups 2025 wieder einen signifikanten Anstieg bei Finanzierungsrunden und Investitionsvolumen. Im Jahr 2025 wurden 515 Finanzierungsrunden für Startups registriert, was einem Anstieg von zwei Finanzierungsrunden im Vergleich zu 2024 (513) entspricht. Auch das in Startups investierte Volumen ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
