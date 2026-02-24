© Foto: Thomas Fuller - SOPA Images via ZUMA Press WireTrotz starker Q4-Zahlen reißt der neue Ausblick ein Loch in die Story. Hohe Ausgaben, ein schwaches erstes Quartal und der Novo-Konflikt setzen Hims massiv unter Druck - Anleger zweifeln am Wachstumspfad.Die Aktien von Hims & Hers sind nachbörslich deutlich gefallen, nachdem das Telemedizinunternehmen eine schwächere Prognose für das erste Quartal vorgelegt hat. Der Rücksetzer um 8,9 Prozent fiel in eine Phase, in der die Aktie bereits rund 60 Prozent in zwölf Monaten verloren hat - belastet durch zunehmende rechtliche und regulatorische Risiken im Bereich der Medikamente zur Gewichtsreduktion. Besonders die kurzlebige Einführung einer günstigen, zusammengesetzten Wegovy-Pille hatte den …Den vollständigen Artikel lesen
