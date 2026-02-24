Nach einem schwachen Wochenauftakt für den Dax können die Anleger am Dienstag auf eine Stabilisierung hoffen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,2 Prozent auf 25.033 Punkte. Damit würde er es wieder über die Marke von 25.000 Punkten schaffen, die am Vortag letztlich doch nicht gehalten hatte. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 , der sich am Montag deutlich besser geschlagen hatte, wird ähnlich moderat im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
