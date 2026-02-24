Mitteilung der LR Health & Beauty SE:

LR Health & Beauty SE veröffentlicht Bericht für das vierte Quartal 2025 und treibt finanzielle und strategische Initiativen voran

- Umsatz im Geschäftsjahr 2025 erreicht auf vorläufiger Basis 277,1 Mio. EUR, EBITDA reported bei 16,5 Mio. EUR

- Fokus auf Implementierung einer neuen Finanzierungsstruktur und Initiierung gezielter strategischer Maßnahmen für eine nachhaltig positive Geschäftsentwicklung

- Geplanter Launch einer neuen Produktgeneration, die Kompetenzen aus dem Health- und Beauty-Bereich vereint, zeigt Innovationskraft und setzt wichtige Impulse für 2026

Die LR Health & Beauty SE, Europas führendes Social-Commerce-Unternehmen ...

