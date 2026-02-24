© Foto: Frank Rumpenhorst - dpaFresenius Medical Care legt starke Gesamtjahreszahlen vor, steigert dank Sparkurs und US-Rückenwind deutlich den Gewinn und überrascht insgesamt positiv.Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care hat 2025 ein deutliches Gewinnplus erzielt und damit die Erwartungen des Marktes übertroffen. Getrieben von einem verschärften Sparkurs, höheren Erstattungen im wichtigen US-Geschäft und einem starken Schlussquartal legte der bereinigte operative Gewinn im Gesamtjahr um 23 Prozent auf 2,21 Milliarden Euro zu. Die operative Marge verbesserte sich spürbar und erreichte mit 11,3 Prozent das obere Ende der mittelfristigen Zielspanne. Im vierten Quartal beschleunigte sich das Wachstum nochmals …Den vollständigen Artikel lesen
