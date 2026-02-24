Vancouver, British Columbia / 24. Februar 2026 / IRW-Press / NEW EARTH RESOURCES CORP. (CSE: EATH) ("New Earth" oder das "Unternehmen") freut sich, ein Update zu seinen laufenden Explorationsaktivitäten auf seinem ehemals produzierenden Uranprojekt Lucky Boy (das "Projekt") bekannt zu geben.

Die allgemeinen Explorationsvorbereitungen, gefolgt von geologischen Feldarbeiten, begannen Ende Januar 2026 und umfassen Rasterbodenprobenahmen im Abstand von 100 Metern mit Probenintervallen von 50 Metern in Verbindung mit einer detaillierten geologischen Kartierung. Bis heute wurden etwa 40 % des Kerngebiets der bekannten Mineralisierung systematisch rasterförmig beprobt.

Das Unternehmen ist besonders ermutigt durch Daten, die darauf hindeuten, dass ein relativ oberflächennahes Reverse-Circulation-Bohrprogramm (RC) aus dem Jahr 2006 nur die oberen Teile der Quarzitformation getestet hat, in der sich die Uranmineralisierung befindet. Die Kartierung des Projektstandorts und die regionale Untersuchung der Quarzit-Wirtsformation haben ergeben, dass das Eindringen eines flachwinkligen, 50 bis 100 Meter mächtigen dunklen Intrusionsgesteins-Gangs (Dike) einen Großteil der Lithologie, in der sich die Mineralisierung befindet, verdeckt hat.

Historische Oberflächenanomalien, die sowohl durch Mobile-Metallic-Ion-("MMI")-Untersuchungen im Jahr 2006 als auch durch Radongasuntersuchungen im Jahr 2023 im Projekt identifiziert wurden, könnten auf eine mögliche Reaktion auf die Mineralisierung unterhalb der Intrusionseinheit hindeuten. Erhöhte Radonwerte deuten darauf hin, dass sich der Trend der Uranmineralisierung unter der Abdeckung nach Süden und Westen erstrecken könnte.

Die laufenden Feldarbeiten konzentrieren sich weiterhin auf die Fertigstellung der Bodenprobenahme im Raster, die detaillierte geologische Kartierung und die Identifizierung struktureller Wege, die die Migration von Radongas leiten.

Die vorläufigen geochemischen Probenahmen sind abgeschlossen und werden an Paragon Geochemical versandt; weitere Gesteins- und Bodenproben werden folgen.

Qualifizierter Sachverständiger

Die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Herrn Warren Robb, P.Geo., einem beratenden Geologen des Unternehmens und einem unabhängigen qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt. Die historischen Berichte zum Konzessionsgebiet wurden vom qualifizierten Sachverständigen geprüft. Die bereitgestellten Informationen wurden nicht verifiziert und werden als historisch eingestuft.

Über das Unternehmen

New Earth Resources Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, das Explorationsprojekte im frühen und fortgeschrittenen Ausbaustadium erwirbt und diese erschließt. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, die Urankonzession Lucky Boy mit ihrem ehemaligen Produktionsbetrieb, ist zu 100 % im Besitz des Unternehmens und liegt im Gila County im US-Bundesstaat Arizona. Das Projekt Lucky Boy besteht aus 14 Lode-Claims und erstreckt sich über eine Fläche von rund 273 Acres. Es umfasst einen kleinen Tagebau und einen Untertagebau, aus denen in den 1950er Jahren, und dann erneut in den 1970er Jahren, Uran gefördert wurde. Neben Lucky Boy gehören zum Uranportfolio des Unternehmens auch drei Claims in der kanadischen Provinz Saskatchewan mit einer Gesamtfläche von 365 Hektar.

Das Unternehmen hat eine Optionsvereinbarung für den Erwerb sämtlicher Anteile an 23 Claims mit einer Gesamtfläche von rund 1.102 Hektar im Gebiet von Strange Lake in der kanadischen Provinz Quebec unterzeichnet. Das unter dem Namen "SL Project" geführte Projekt hat vielversprechende Aussichten auf Seltenerdmetallfunde. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über die Option auf den Erwerb sämtlicher Eigentumsanteile und -rechte am Seltenerdmetallprojekt Red Wine, das sich über 2 nicht zusammenhängende Mineralclaims mit rund 1.575 Hektar Grundfläche in Labrador (Kanada) erstreckt.

Weitere Informationen finden Sie auf der Website des Unternehmens unter www.newearthresourcescorp.com, in den veröffentlichten Unterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ (www.sedarplus.ca) oder wenden Sie sich per E-Mail an das Unternehmen unter info@newearthresourcescorp.com.

Im Namen des Board of Directors

"Lawrence Hay"

President und CEO

Tel: 778.317.8754

E-Mail: info@newearthresourcescorp.com

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zu zukünftigen Plänen und anderen Angelegenheiten. Zukunftsgerichtete Aussagen bestehen aus Aussagen, die nicht rein historischer Natur sind, einschließlich Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Solche Informationen sind in der Regel an zukunftsgerichteten Formulierungen wie "können", "erwarten", "schätzen", "voraussehen", "beabsichtigen", "glauben" und "fortsetzen" oder deren Verneinungen oder ähnlichen Variationen zu erkennen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung zukunftsgerichteter Informationen verwendet wurden, als unrichtig erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorausgesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, darunter unter anderem die Geschäfts-, Wirtschafts- und Kapitalmarktbedingungen, die Fähigkeit zur Steuerung der Betriebskosten und die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal. Solche Aussagen und Informationen basieren auf zahlreichen Annahmen hinsichtlich der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsstrategien und des Umfelds, in dem das Unternehmen in Zukunft tätig sein wird, der erwarteten Kosten und der Fähigkeit, Ziele zu erreichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen, gehören die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen, Rechtsstreitigkeiten, die Nichterfüllung vertraglicher Verpflichtungen durch Vertragspartner, der Verlust wichtiger Mitarbeiter und Berater sowie die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen ausdrücklich diesem Vorbehalt. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, lehnt das Unternehmen jede Absicht ab und übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83113Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=83113&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA6438181076Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.