Dienstag, 24.02.2026
Von Polen bis Virginia Beach- zündet hier der nächste Smallcap-Turbo?
WKN: 519000 | ISIN: DE0005190003
PTA-AFR: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

DJ PTA-AFR: Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114-117 WpHG

Vorabbekanntmachung Finanzberichte gemäß ---- 114-117 WpHG

Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß ---- 114-117 WpHG

München (pta000/24.02.2026/09:07 UTC+1) - Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft gibt hiermit bekannt, dass folgende Finanzberichte veröffentlicht werden:

Bericht: Konzernabschluss 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.bmwgroup.com/de/investor-relations/unternehmensberichte.html Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026

Bericht: Jahresfinanzbericht 2025 Berichtszeitraum: 01.01.2025 - 31.12.2025 Internet-Veröffentlichung: https://www.bmwgroup.com/de/investor-relations/unternehmensberichte.html Veröffentlichungsdatum: 12.03.2026

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 
           Petuelring 130 
           80788 München 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Adam Sykes, Leiter Investor Relations 
Tel.:         +49 89 382-25387 
E-Mail:        adam.sykes@bmw.de 
Website:       www.bmwgroup.com 
ISIN(s):       DE0005190003 (Aktie) DE0005190037 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt, München; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, 
           Stuttgart, Tradegate BSX

[ source: https://www.pressetext.com/news/1771920420360 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

February 24, 2026 03:07 ET (08:07 GMT)

© 2026 Dow Jones News
