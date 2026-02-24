DJ PTA-News: ADX Energy Ltd.: Welchau-Testergebnisse bestätigen Leichtöl - Reifling-Formation weiterhin im Fokus der Testarbeiten

Wien (pta000/24.02.2026/09:45 UTC+1)

Die laufenden Testergebnisse an der Erkundungsbohrung Welchau-1 in der oberösterreichischen Gemeinde Molln bestätigen das Potential von Leichtöl mit einer Ausdehnung in den westlich gelegenen Scheitel der Welchau-Antiklinalstruktur. Die neue Probe weist dieselbe Dichte auf wie das Leichtöl, das aus einer tieferen Formation gewonnen wurde. ADX-Chairman Ian Tchacos nennt die Tests "sehr ermutigend". Sie würden auf ein potenziell bedeutendes Leichtölvorkommen sowie tiefer liegendes Gaskondensat hindeuten.

Die Beschaffenheit der gewonnenen Proben bestätigt die aktualisierte Strukturinterpretation von ADX Energy. Diese zeigt, dass sich das mögliche Leichtölvorkommen bis zu etwa 500 Meter struktur-höher in westlicher Richtung erstreckt. Fehlende Anzeichen für den biologischen Abbau des in den Reifling- und Steinalm-Formationen entnommenen Öls sowie das beobachtete Überdrucksystem untermauern die Interpretation eines strukturell höher gelegenen Ölvorkommens zusätzlich.

"Obwohl die Welchau-Lagerstätte - wie die meisten sehr großen Karbonatlagerstätten weltweit - sehr komplex ist, bietet es aufgrund der relativ geringen Bohrtiefen und der Nähe zu bestehender Gasinfrastruktur ein beträchtliches Potenzial für einen Onshore-Standort", erläutert Tchacos. Die laufenden Testarbeiten würden zu einem besseren Verständnis des oberflächennahen Leichtölvorkommens und des Potenzials für tiefer liegendes Gaskondensatvorkommen innerhalb der großen Welchau-Antiklinale beitragen.

Die 128 m mächtige Reifling-Formation ist das seichteste von vier geklüfteten Karbonatlagerstätten, die im Frühjahr 2024 in der Bohrung Welchau-1 angetroffen wurden. Bisher konnte nur eine der drei in Betracht gezogenen Lagerstätten getestet werden. Die Tests wurden im Jänner 2025 aufgrund von Einwänden von Umweltorganisationen gegen die Genehmigungen der Bohr- und Testarbeiten unterbrochen. Im September 2025 entschied der OÖ Landesverwaltungsgerichtshof, dass ADX die Testarbeiten an der Bohrung Welchau 1 wieder aufnehmen darf.

Die Bohrung Welchau-1 traf im März 2024 über einen 450 Meter langen Abschnitt Kohlenwasserstoffanzeichen an, der drei geklüftete Karbonatlagerstätten umfasst, die seither als vielversprechend für Tests und weitere Bewertungsmaßnahmen gelten. Das dort entdeckte Potenzial an Gaskondensat und Leichtöl wird aktuell auf Volumen, Druck und Fließeigenschaften und damit Förderbarkeit geprüft.

