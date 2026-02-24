© Foto: picture alliance / ZUMAPRESS.com | Omar MarquesPayPal ist so tief gefallen, dass erstmals echte Raubtier-Stimmung herrscht. Wer jetzt einsteigt, spekuliert nicht auf Wachstum - sondern auf den Moment, in dem ein Tech-Gigant zuschnappen könnte.Die PayPal-Aktie ist nach einem drastischen Kursverfall erneut in den Fokus der Anleger gerückt, nachdem laut Bloomberg unaufgeforderte Übernahmeinteressen eingegangen sein sollen. Das Unternehmen habe "angesichts des unaufgeforderten Interesses von Interessenten Gespräche mit Banken geführt", wobei mindestens ein großer Konkurrent einen Komplettkauf erwäge und weitere Interessenten einzelne Unternehmensbereiche ins Auge gefasst hätten. Die Aktie, die seit dem Hoch 2021 mehr als 85 Prozent verloren …Den vollständigen Artikel lesen
