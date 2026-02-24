Oilfield Services | PayPal: Übernahme, Novo Nordisk: Enttäuschend & Elmos
|37,415
|37,435
|13:24
|37,415
|37,455
|13:24
|Aktuelle Nachrichten
|12:26
|Top-Gewinner Elmos Semiconductor: Darum waren +40% erst der Anfang
|Ein schwacher Automarkt und der starke Euro hatten Elmos zuletzt ausgebremst. Inzwischen sieht der auf Automotive-Chips spezialisierte Entwickler jedoch eine Entspannung beim Bestellverhalten. Die Kunden...
|12:21
|Schröders Nebenwerte-Watchlist: Elmos, Technotrans, ATOSS, Fielmann - wenn nicht jetzt, wann dann?
|In "Schröders Nebenwerte-Watchlist" stehen trotz Zoll-Chaos, geopolitischer Risiken und Nvidia-Spannung die Werte aus der zweiten und dritten Reihe im Fokus. Elmos Semiconductor überzeugt mit der Rückkehr...
|12:17
|Aktien Frankfurt: Dax dämmt Minus ein - 25.000 Punkte wieder im Visier
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag seine Verluste im Handelsverlauf fast wettgemacht. Um die Mittagszeit stand noch ein Minus von 0,09 Prozent auf 24.970 Punkte zu Buche. Damit ist die Marke...
|12:08
|AKTIEN IM FOKUS: Halbleiterwerte gefragt - Unternehmenszahlen im Blick
| FRANKFURT (dpa-AFX) - Aktien von Halbleiterunternehmen haben Anleger am Dienstag auf dem Kaufzettel. Geschäftszahlen und Ausblick von Elmos Semiconductor kamen gut an, die Papiere kletterten auf ein...
|11:54
|Oilfield Services | PayPal: Übernahme, Novo Nordisk: Enttäuschend & Elmos
|Oilfield Services | PayPal: Übernahme, Novo Nordisk: Enttäuschend & Elmo
