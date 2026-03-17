© Foto: DALL*EEine Studie hat einen starken Gewichtsverlust mit einer experimentellen Tablette gezeigt. Analysten sehen Potenzial für einen neuen Rivalen im boomenden Abnehmmarkt. Die Aktie steigt.Der Wettlauf um neue Abnehmmedikamente nimmt weiter Fahrt auf. Das Biotech-Unternehmen Structure Therapeutics hat neue Studiendaten zu seiner experimentellen Tablette Aleniglipron vorgestellt, die möglicherweise stärker wirken könnte als bereits verfügbare orale GLP-1-Medikamente. In einer Phase-2-Studie verloren Patienten nach rund elf Monaten Behandlung rund 16 Prozent ihres Körpergewichts - ein Ergebnis, das sowohl bei 180 als auch bei 240 Milligramm erreicht wurde. Das entspricht laut Unternehmen bis zu …Den vollständigen Artikel lesen
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