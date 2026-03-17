Elmos ist kein gewöhnlicher Halbleiterhersteller. Als Spezialist für Analog-Mixed-Signal-ICs behauptet sich das Unternehmen gegenüber Wettbewerbern wie Infineon, NXP Semiconductors oder Melexis durch konsequente Technologieführerschaft - und das seit über 40 Jahren. Dabei hat sich das Unternehmen von einem kapitalintensiven Chip-Produzenten zu einem cashstarken Automotive-Chip-Entwickler gewandelt - und noch einige heiße Pfeile im Köcher. DER AKTIONÄR fragte nach bei Vorstand Dr. Arne Schneider. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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