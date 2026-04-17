EQS-News: Elmos Semiconductor SE
/ Bekanntmachung der Einberufung zur Hauptversammlung
17.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Elmos Semiconductor SE
|Werkstättenstr. 18
|51379 Leverkusen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 2171 401830
|E-Mail:
|hauptversammlung@elmos.com
|Internet:
|https://www.elmos.com
|ISIN:
|DE0005677108
|WKN:
|567710
|Börsen:
|Frankfurt, Düsseldorf, München, Hamburg, Stuttgart, Hannover, Tradegate BSX
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2310616 17.04.2026 CET/CEST