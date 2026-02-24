Jörg Held (ETHENEA): Vier Anhaltspunkte, warum 2026 ein Superjahr für US-Börsengänge werden könnte

24.02.2026 -

Der globale Markt für Börsengänge hat nach dem Rekordjahr 2021 mit einem Gesamtvolumen von mehr als 600 Milliarden US-Dollar einen Einbruch erlebt: 2022 und 2023 hielten steigende Zinsen und Marktunsicherheit viele Unternehmen von einem Initial Public Offering (IPO) ab. 2024 entwickelte sich der Markt mit einem Emissionsvolumen von etwa 120 Milliarden US-Dollar bei rund 1.200 Börsengängen verhalten. 2026 könnte es nun gelingen, an das Vorkrisenniveau anzuknüpfen oder es zu übertreffen, erwartet Jörg Held, Head of Portfolio Management bei ETHENEA Independent Investors S.A.:

2025 ist mit Schwung geendet: Zum Ende des Jahres 2025 zeichnete sich in den USA eine deutliche Erholung ab: Nach Zahlen der Beratungsgesellschaft EY standen 223 IPOs zu Buche - das entspricht einem Plus von 27 Prozent bei einem Platzierungsvolumen von 45,5 Milliarden Dollar. Aufholbedarf nach Delle: Die Ankündigung und Einführung neuer US-Zölle ab März/April 2025 dämpfte zunächst die IPO-Dynamik. Mit zunehmender Klarheit über die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und einer verbesserten Marktstimmung kehrten die Emittenten jedoch im weiteren Jahresverlauf verstärkt an die Börsen zurück. Ansteckungseffekte zu erwarten: Herausragend waren Medline als größter US-Börsengang 2025 und der KI-Anbieter CoreWeave. Experten sind überzeugt: 2026 könnte ein einziger großer erfolgreicher Börsengang einen Spill-Over-Effekt auslösen und andere Schwergewichte ermutigen, den Sprung an die Börse zu wagen. Die stetig steigenden IPO-Aktivitäten beflügeln die Fantasie der Anleger und könnten den Märkten zusätzlichen Rückenwind verleihen. Billionen-Bewertungen bei Tech-Schwergewichten in Sicht: Die Hoffnung auf ein noch stärkeres Emissionsvolumen 2026 ruht insbesondere auf drei Tech-Giganten, die derzeit ihr IPO vorbereiten. Space X: In aller Munde ist der geplante Börsengang von Elon Musks Raumfahrtunternehmen. Er könnte alle bisherigen Börsenpremieren in den Schatten stellen, denn Marktteilnehmer spekulieren über eine Bewertung von über einer Billion US-Dollar.

Open AI ist ein weiterer Parkett-Kandidat. Die Bewertungsansätze für den KI-Pionier und Entwickler von ChatGPT reichen von 500 Milliarden bis zu einer Billion US-Dollar.

Anthropic ist das dritte Unternehmen im Bunde der Tech-IPO-Aspiranten. Der KI-Anbieter und OpenAI-Wettbewerber konnte zuletzt die Allianz als Großkunden gewinnen und unterstreicht damit seine wachsende Relevanz im Enterprise-Sektor.

