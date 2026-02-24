Bern - Flüsse schützen oder Strom produzieren? Neuen Berechnungen von Schweizer Forschenden zufolge geht dies besser zusammen als bisher gedacht. Kraftwerke, die für die Stromproduktion Wasser aus Bächen und Flüssen ableiten, müssen gemäss Bestimmungen des Schweizer Gewässerschutzgesetzes spätestens ab einer Neukonzessionierung ihrer Anlagen einen Teil des Wassers im Fluss lassen, damit die Gewässer und ihre Tiere geschützt bleiben. Dieses sogenannte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab