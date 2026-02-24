Das neue Stimmungsbarometer von Uni Graz, Deloitte und Wien Energie zeigt eine weiterhin große, aber rückläufige Mehrheit für den Erneuerbaren-Ausbau. 67 Prozent der Befragten sind für mehr Photovoltaik-Dachanlagen, Freiflächen-Solarparks erreichen nur 45 Prozent Zustimmung. Die Zustimmung zu Erneuerbare-Energien-Projekten in Österreich ist allgemein hoch - sie war aber schon einmal höher. Dies ist der zentrale Befund einer im Herbst 2025 durchgeführten repräsentativen Umfrage. Ein Team der Uni Graz, der Management- und Strategieberatung Deloitte und des Energieunternehmens Wien Energie hat die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 pv magazine Deutschland