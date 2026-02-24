Die Fresenius Medical Care-Aktie ist am Dienstag der größte Verlierer im DAX. Aktuell verliert sie aktuell -7% und steht bei 38,80 €; damit befindet sie sich wieder auf dem Niveau Ende 2024. Sind das wieder günstige Einstiegskurse? Ertrag deutlich gesteigert Die Strategie "FME25" greift immer besser. Die Auswirkungen davon zeigen sich besonders im vierten Quartal bei der Ertragslage. Obwohl der Umsatz währungsbereinigt nur um 7% auf rund 5,1 Milliarden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
