FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:
Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 24.02.2026 - 11.00 am
- BARCLAYS CUTS MONY GROUP PRICE TARGET TO 215 (255) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS RIO TINTO TO 'EQUAL WEIGHT' - PRICE TARGET 6600 (6885) PENCE - BARCLAYS CUTS TULLOW OIL PLC PRICE TARGET TO 35 (50) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 550 (525) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES IG GROUP PRICE TARGET TO 1755 (1350) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES NATIONAL GRID PRICE TARGET TO 1300 (1070) PENCE - 'HOLD' - BERENBERG RAISES SHELL PRICE TARGET TO 3300 (3250) PENCE - 'BUY' - BOFA RAISES MONY GROUP TO 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - PRICE TARGET 175 (173) PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS JOHNSON MATTHEY PRICE TARGET TO 2120 (2400) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS RENTOKIL INITIAL TO 'HOLD' (BUY) - PRICE TARGET 465 (505) PENCE - GOLDMAN RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 2135 (2025) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS ADMIRAL GROUP PRICE TARGET TO 3580 (4100) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES ASHMORE GROUP TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 285 (170) PENCE - JEFFERIES RAISES GLENCORE PRICE TARGET TO 590 (560) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS JOHNSON MATTHEY TO 'NEUTRAL' - PRICE TARGET 2000 (2250) PENCE - PEEL HUNT STARTS CHEMRING GROUP WITH 'BUY' - PRICE TARGET 600 PENCE - PEEL HUNT STARTS COHORT WITH 'BUY' - PRICE TARGET 1430 PENCE - PEEL HUNT STARTS QINETIQ WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 500 PENCE
