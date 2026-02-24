Der klassische Stromspiegel vergleicht den Stromverbrauch von Haushalten gleicher Personenzahl und soll zum Stromsparen animieren. Der neue Photovoltaik-Stromspiegel von Co2online soll Haushalten mit PV-Anlage eine Vergleichsgrundlage bieten. Wie hoch ist der Stromverbrauch in Haushalten mit Photovoltaik-Anlage - mit und ohne E-Auto oder Wärmepumpe? Die gemeinnützige Beratungsgesellschaft Co2online hat reale Verbrauchsdaten aus der Praxis ermittelt und daraus einen Photovoltaik-Stromspiegel erstellt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
