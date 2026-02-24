Die Aktie von IonQ wurde zuletzt heftig abverkauft, doch jetzt kommt ein Signal aus Washington: Der Zugang zum SHIELD-Programm bringt plötzlich wieder Turnaround-Fantasie ins Spiel.IonQ hat bekanntgegeben, im Rahmen des Programms "Scalable Homeland Innovative Enterprise Layered Defense" der US-Raketenabwehrbehörde Missile Defense Agency berücksichtigt zu werden. Dieses Großprogramm, kurz SHIELD, ist als "Indefinite-Delivery/Indefinite-Quantity"-Vertrag (IDIQ-Vertrag) organisiert und hat ein mögliches Gesamtvolumen von bis zu 151 Milliarden US-Dollar. IonQ bestätigte keinen eigenen Auftragswert, gehört aber nun zu mehr als 2.400 zugelassenen Firmen, die sich unter diesem Dach künftig auf …Den vollständigen Artikel lesen
