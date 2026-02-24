NanoRepro geht den nächsten strategischen Schritt - und der hat mit klassischen Selbsttests nur noch am Rand zu tun: Mit dem offiziellen Marktstart des Kaltplasmageräts "PHLAS" und dem Livegang des Onlineshops beginnt die kommerzielle Skalierungsphase der neuen Marke. Das Unternehmen bestätigt damit die operative Umsetzung der bereits 2025 angekündigten Beteiligungsstrategie rund um die hyped about science GmbH. Für Anleger ist das relevant, weil NanoRepro damit ein margenstarkes Premiumsegment im Consumer-Health-/SkinTech-Bereich adressiert - also ein Geschäft mit potenziell besseren Erlösprofilen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
