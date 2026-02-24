Schnelltests waren lange das Kerngeschäft der NanoRepro AG (ISIN: DE0006577109). Spätestens seit dem Ende des Corona-Booms war klar, dass das Unternehmen seinen Kurs neu ausrichten muss. Was seitdem passiert ist, lässt sich durchaus als konsequente Transformation beschreiben. Seit 2024 hält NanoRepro Beteiligungen an Unternehmen aus dem Bereich Hautpflege und Gesundheit. Nun folgt ein weiterer konkreter Schritt: Mit dem offiziellen Marktstart des Kaltplasmageräts PHLAS - gesprochen "PLASS" - beginnt die kommerzielle Skalierungsphase eines Produkts, das gleich mehrere Trends bedient: evidenzbasierte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
