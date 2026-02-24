Europa schickt erstmals ein Quanten-Start-up an die Wall Street: Das deutsch-finnische Unternehmen IQM plant noch im Sommer den Gang an die Nasdaq durch eine SPAC-Fusion. Die Bewertung liegt bei 1,8 Milliarden Dollar, mehr als 450 Millionen Dollar Liquidität sind vorgesehen. 21 Systeme sind bereits verkauft. Der US-Markt ist das Ziel. Dort entscheidet sich, ob IQM im globalen Quantenrennen bestehen kann.Mit IQM steht erstmals ein europäischer Quantenanbieter vor dem Sprung an eine US-Börse. Das ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär