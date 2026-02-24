Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt profitiert auch am Dienstag von seiner defensiven Ausrichtung. Entsprechend kann sich der Leitindex SMI den negativen Vorgaben aus den USA und den schwächer tendieren europäischen Aktienmärkten entziehen und hievt sich auf ein neues Jahreshoch. Insgesamt bleiben die Finanzmärkte aber im Banne der US-Zollpolitik. Die Auswirkungen des Zollurteil des Supreme Courts seien noch nicht abgeschlossen, so Markteilnehmer. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
