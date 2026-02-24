Die Novo Nordisk-Aktie hat immer noch keinen Boden gefunden. Nachdem der dänische Pharmatitel am gestrigen Montag um -16% kollabierte, geht es am Dienstagvormittag um weitere -3% bergab. Gibt es denn überhaupt keine Hoffnung mehr für den einsteigen Hoffnungsträger der europäischen Pharmabranche? Die Kursziele purzeln Die Antwort auf die eingangs gestellte Frage lautet "wenig" - zumindest wenn es nach der Einschätzung vieler Bankanalysten geht. Nach ...Den vollständigen Artikel lesen ...
