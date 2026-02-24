Bisher waren einige Fronius-Modelle für das reine Daten-Monitoring bei Spotmyenergy nutzbar. Mit dem aktuellen Update schaltet das Unternehmen die Hybrid-Wechselrichter von Fronius auch für das Speichermanagement frei. Spotmyenergy, Anbieter von Energiemanagementsystemen, Smart Metern und dynamischen Stromtarifen, bindet PV-Wechselrichter von Fronius in sein Energiemanagement ein. Mit der Integration eines der führenden Wechselrichterhersteller im deutschsprachigen Raum erweitert das Unternehmen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
