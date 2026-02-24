Brüssel - Die Mitgliedstaaten der EU haben am Dienstag in Brüssel grünes Licht für die Unterzeichnung des Vertragspakets mit der Schweiz gegeben. Der nächste Schritt soll laut dem Rat der EU im März geschehen. Der Entscheid sei ein «logischer Schritt zur Stärkung unserer langjährigen Beziehungen», liess sich Marilena Raouna, stellvertretende Europaministerin Zyperns, in einer Mitteilung des Rats zitieren. Die Abkommen würden das Engagement widerspiegeln, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
