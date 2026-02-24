Das neue Heim-Energiemanagementsystem (HEMS) SEMS+ von Goodwe leitet Nutzer:innen mit Hilfe von KI durch das Menü. KI soll auch den Photovoltaik-Anlagenbetrieb optimieren und Fehler frühzeitig erkennen. Der chinesische Wechselrichterhersteller Goodwe hat sein neues Smart Energy Management System SEMS+ vorgestellt. Das Heim-Energiemanagementsystem (HEMS) vereint umfassende Visualisierungen von Erzeugungs- und Verbrauchsdaten mit einem KI-gestützten Betrieb. Zu den Funktionen der App gehört unter ...Den vollständigen Artikel lesen ...
