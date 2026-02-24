EQS-News: Rockwell Automation / Schlagwort(e): Expansion/Produkteinführung

Rockwell Automation eröffnet Bologna Customer Experience Center, um industrielle Innovationen in Europa, dem Nahen Osten und Afrika voranzutreiben



24.02.2026 / 13:35 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die neue Flaggschiff-Anlage unterstützt Maschinenbauer und Hersteller dabei, die in der aktuellen globalen OEM-Studie identifizierten Herausforderungen in den Bereichen Technologie, Personal und Lieferkette zu bewältigen. MAILAND, 24. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Rockwell Automation (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, gab heute die Eröffnung seines Bologna Customer Experience Center bekannt. Das hochmoderne Erlebnis- und Demonstrationszentrum soll Maschinenbauunternehmen sowie Endnutzern in Europa, dem Nahen Osten und Afrika (EMEA) helfen, die dringendsten Herausforderungen der Branche zu bewältigen. Das neue Customer Experience Center, das eine Vielzahl von Industriezweigen wie Verpackung, Materialtransport, Prozessverarbeitung und Schwerindustrie unterstützen wird, ist neben den beliebten Zentren in Milwaukee und Singapur die Flaggschiff-Einrichtung von Rockwell Automation in der EMEA-Region. Das Center in Bologna wurde konzipiert, um praktische Erfahrungen mit Kernlösungen zu ermöglichen, die von Steuerung, Bewegung und Mechatronik bis hin zu fortschrittlichen Technologien wie künstlicher Intelligenz, unabhängiger Cart-Technologie und dynamischen digitalen Zwillingen reichen. Das Center bietet darüber hinaus digitale Strategieplanung, spezialisierte Schulungen und kollaborative Innovation an und unterstützt damit Maschinenbauer und Endnutzer dabei, ihre digitale Transformation zu beschleunigen. "Hersteller in der gesamten EMEA-Region sehen sich mit einer Vielzahl von Herausforderungen in den Bereichen Technologie, Personal und Lieferkette konfrontiert", erklärte Paolo Butti, regionaler Leiter für globale Industriekunden bei Rockwell Automation. "Das Bologna Customer Experience Center ist unsere Antwort auf diese Herausforderungen. Ein Ort, an dem OEMs Zugang zu den neuesten Innovationen erhalten, Lösungen in realistischen Szenarien validieren und ihre Teams für die Zukunft stärken können. Dieses Center wird unseren Kunden dabei helfen, disruptive Veränderungen in Wettbewerbsvorteile umzuwandeln." OEM-Herausforderungen bewältigen: Einblicke aus der globalen OEM-Studie Die Eröffnung des Centers in Bologna erfolgt zu einem entscheidenden Zeitpunkt für Maschinenbauer. Laut einer neuen Studie von Rockwell Automation stehen Hersteller vor vielfältigen Herausforderungen: Defizite bei der Technologieeinführung: 29 % der OEMs weltweit geben an, dass der Mangel an geeigneter Technologie ein Hindernis für die Erreichung strategischer Ziele darstellt.





29 % der OEMs weltweit geben an, dass der Mangel an geeigneter Technologie ein Hindernis für die Erreichung strategischer Ziele darstellt. Instabilität im Personalbereich: Eine hohe Fluktuation und Fachkräftemangel zählen zu den fünf größten globalen Herausforderungen für OEMs, wobei eine erhebliche Anzahl von Unternehmen in der EMEA-Region von Personalproblemen berichtet.





Eine hohe Fluktuation und Fachkräftemangel zählen zu den fünf größten globalen Herausforderungen für OEMs, wobei eine erhebliche Anzahl von Unternehmen in der EMEA-Region von Personalproblemen berichtet. Kosten für Ausfallzeiten: Weltweit belaufen sich ungeplante Ausfallzeiten durchschnittlich auf 92.000 US-Dollar pro Stunde, wobei leistungsstarke OEMs durch den Einsatz fortschrittlicher Automatisierungs- und Digitalisierungslösungen eine um 40 % schnellere Erholung erzielen. Bologna Customer Experience Center: Erkenntnisse in die Praxis umsetzen Das Rockwell-Center in Bologna unterstützt bei der Bewältigung dieser Herausforderungen der Branche und bietet drei verschiedene Bereiche für die Zusammenarbeit mit Kunden: Leadership-Bereich: Bietet Fernzugriffsmöglichkeiten und Live-Verbindungen zu Produktionsstätten und ermöglicht so die Zusammenarbeit auf Führungsebene und die strategische Planung.





Bietet Fernzugriffsmöglichkeiten und Live-Verbindungen zu Produktionsstätten und ermöglicht so die Zusammenarbeit auf Führungsebene und die strategische Planung. Technologie- und Proof-of-Concept-Bereich: Bietet praktische Vorführungen und Maschinentests, sodass OEMs und Endnutzer Lösungen vor der vollständigen Implementierung validieren können. Kunden können digitale Zwillinge, virtuelle autonome mobile Roboter (AMRs) und fortschrittliche Mechatronik erforschen und so Innovationen beschleunigen und Risiken reduzieren.





Bietet praktische Vorführungen und Maschinentests, sodass OEMs und Endnutzer Lösungen vor der vollständigen Implementierung validieren können. Kunden können digitale Zwillinge, virtuelle autonome mobile Roboter (AMRs) und fortschrittliche Mechatronik erforschen und so Innovationen beschleunigen und Risiken reduzieren. Kompetenzbereich: Bietet technische Schulungen, Produktaktualisierungen und Programme zur Personalentwicklung an und unterstützt Kunden dabei, ihre Teams weiterzubilden und die Talentlücke zu schließen. Das Center bietet eine praxisnahe Umgebung für intensive Zusammenarbeit, in der Hersteller technologische Herausforderungen bewältigen und die Resilienz ihrer Organisation stärken können. Um mehr über das Bologna Customer Experience Center zu erfahren, besuchen Sie unsere Website. Die neue OEM-Studie basiert auf Erkenntnissen von 500 weltweit führenden OEM-Unternehmen zu den Technologien, Herausforderungen und Strategien, die die nächste Ära der industriellen Leistungsfähigkeit prägen werden. Zusätzliche Erkenntnisse aus der Studie, die in einem neuen OEM Advantage Playbook verfügbar sind, können hier heruntergeladen werden. Informationen zu Rockwell Automation Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ist ein weltweit führendes Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft von Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um die Grenzen des Menschenmöglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, und beschäftigt am Ende des Geschäftsjahres 2025 rund 26.000 Problemlöser, die sich für unsere Kunden in mehr als 100 Ländern einsetzen. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir das Connected Enterprise in Industrieunternehmen zum Leben erwecken, besuchen Sie http://www.rockwellautomation.com . Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2918099/IOA7047.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2904581/Rockwell_Automation_Logo.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/rockwell-automation-eroffnet-bologna-customer-experience-center-um-industrielle-innovationen-in-europa-dem-nahen-osten-und-afrika-voranzutreiben-302694464.html



24.02.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group .

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News