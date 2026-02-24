Für die MTU-Aktie geht es am Dienstag kräftig abwärts. Aktuell verliert der Titel -4,5% und ist damit zweitschwächster Performer im DAX. Sind die Zahlen des Triebwerksbauers wirklich so schlecht ausgefallen oder stellt der Dip eine gute Kaufgelegenheit dar? Deutliches Wachstum Im Großen und Ganzen fallen die Zahlen eigentlich sehr ordentlich aus. Der Münchener Triebwerkshersteller meldete in allen Geschäftsbereichen deutliches Wachstum. Bereinigt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de