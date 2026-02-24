DÜSSELDORF, Deutschland, Feb. 24, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Accesa wurde gemeinsam mit MediaMarktSaturn, der führende europäische Einzelhändler für Unterhaltungselektronik, in der Kategorie Customer Experience als "Top Supplier Retail 2026" ausgezeichnet.





Die von EHI Retail Institute und Lebensmittel Zeitung verliehene Auszeichnung würdigt Partnerschaften, die einen messbaren Einfluss im Einzelhandel erzielen.

Die Auszeichnung wurde für das Interactive User Manual verliehen, eine GenAI-gestützte Lösung, die traditionelle Bedienungsanleitungen in ein interaktives, dialogbasiertes Erlebnis umwandelt, das rund um die Uhr per QR-Code oder Weblink verfügbar ist. Die Lösung basiert ausschließlich auf offiziellen Produktdokumentationen und internen Wissensdatenbanken und liefert sowohl vor als auch nach dem Kauf präzise, lösungsorientierte Antworten.

"Wir sind stolz darauf, diese Auszeichnung gemeinsam mit MediaMarktSaturn zu erhalten. Sie spiegelt die Stärke unserer langjährigen Partnerschaft wider, sowie unsere gemeinsame Vision, Technologie für Kundinnen und Kunden wirklich nutzbar zu machen. Bei Accesa konzentrieren wir uns darauf, reale Herausforderungen mit KI zu lösen. Umso mehr freut es uns, dass diese Lösungen einen spürbaren Mehrwert im Einzelhandel schaffen." sagt Gabriel Sobolu, Geschäftsleiter Retail, Manufacturing & Multi Industries | CTO at Accesa.

Derzeit deckt die Lösung mehr als 2000 Eigenmarkenprodukte ab und ermöglicht Kundinnen und Kunden einen schnellen und einfachen Zugriff auf relevante Produktinformationen. Innerhalb der ersten vier Monate hat die Lösung über 10000 Nutzeranfragen generiert, und die Nutzung wächst weiterhin kontinuierlich.

"Ziel war die Entwicklung eines produktspezifischen Chatbots, der auf den jeweils zugehörigen Originaldokumenten basiert und Kundinnen und Kunden dabei unterstützt, das Produkt im Sinne der vorgesehenen Nutzung optimal zu verstehen und zu erleben. Mit der Einführung dieses Chatbots steigern wir nicht nur die Zufriedenheit einzelner Kundinnen und Kunden, sondern sind auch in der Lage, Kundinnen und Kunden über Tausende von Produkten hinweg zu unterstützen." sagt Stefan Ploch, Expert Quality Management, Imtron, die für die Eigenmarken KOENIC, PEAQ, ISY und ok zuständige Tochtergesellschaft von MediaMarktSaturn.

Die Auszeichnung, die auf mehr als zehn Jahren Zusammenarbeit zwischen Accesa und MediaMarktSaturn basiert, zeigt, wie die Verbindung von tiefgreifender Retail-Expertise und modernster Technologie skalierbare Lösungen über Märkte, Marken und Anwendungsbereiche hinweg ermöglicht.

Über Accesa

Mit Hauptsitz in Cluj-Napoca zählt Accesa zu den führenden Technologieunternehmen, mit über zwanzig Jahren Erfahrung darin, geschäftliche Herausforderungen in Wachstumschancen zu verwandeln.

Mit mehr als 1.200 Mitarbeitenden begleitet das Unternehmen führende Marken aus Retail, Manufacturing und Finance über die gesamte digitale Transformationsreise hinweg - von der Ideenbildung über die Softwareentwicklung bis zu Managed Services.

Über MediaMarktSaturn

MediaMarktSaturn zählt zu dem führenden europäischen Einzelhändler für Unterhaltungselektronik. Mit seinen Kernmarken MediaMarktSaturn und MediaWorld ist das Unternehmen mit 1070 Filialen in elf europäischen Ländern vertreten.

Mit rund 50000 Mitarbeitenden und etwa 2.2 Milliarden Kundenkontakten pro Jahr über alle Kanäle hinweg, unterstreicht das Unternehmen seine starke Marktposition.

