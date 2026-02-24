Die deutschen Automobilhersteller stehen nach wie vor unter Druck. Nach den zum Teil deutlichen Zielverfehlungen von Volvo Cars und Stellantis, sind Anleger auf die Zahlen von BMW gespannt. Die Aktie zumindest konnte sich von ihren Tiefs bereits wieder etwas lösen.Der Roll-Out der Modellreihe "Neue Klasse" rückt immer mehr in den Fokus vieler Investoren. Das erste Modell der neuen Modellgeneration - dem Grundkonzept für BMWs künftige Elektroautos - wurde auf der IAA Mobility in München im September ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär