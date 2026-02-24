Nach Einschätzung des Asset Managers sorgen die jüngsten Vorschläge des Bundeswirtschaftsministeriums dafür, dass die Finanzierbarkeit neuer Photovoltaik- und Windkraftanlagen erheblich erschwert werden könnte. Ein neues Netzanschlussverfahren sei zwar wichtig, doch ein beschleunigter Netzausbau noch wichtiger. Die Sustainable Investment Management (EB-SIM) GmbH hat am Dienstag vor den Plänen des Bundeswirtschaftsministeriums zur Reform der Netze gewarnt. Die im Referentenentwurf zum "Netzpaket" enthaltenen Vorschläge würden die Finanzierung neuer Wind- und Solarparks gefährden. Sie "könnten zu ...Den vollständigen Artikel lesen ...
