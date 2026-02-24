Von Eliézer Ndinga, Global Head of Research, 21Shares Die jüngsten Kursrückgänge am Kryptomarkt werden von Kritikern als erneuter Beweis für das Scheitern der Anlageklasse gewertet. Doch wer nur auf Preise schaut, verkennt, was sich darunter verändert. Von einer existenziellen Krise kann keine Rede sein. Was wir derzeit erleben, erinnert vielmehr an die Zeit nach dem Platzen der Dotcom-Blase. Damals brachen die Kurse ein, aber das Internet verschwand ...Den vollständigen Artikel lesen ...
