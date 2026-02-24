Laut der FT wird Rheinmetall voraussichtlich zwei Start-ups beitreten, um Drohnen für die deutschen Streitkräfte zu liefern, mit einem anfänglichen Vertragsvolumen von 269 Mio. EUR, vorbehaltlich der Genehmigung durch den Bundestag und bestimmter Meilensteine. Der finanzielle Einfluss ist begrenzt und rechtfertigt keine Änderungen an den Schätzungen oder dem Kursziel. Die Vergabe unterstreicht Berlins klare Diversifizierungsstrategie und die wachsende Rolle von Start-ups wie Stark und Helsing. Das Beschaffungswachstum wird zunehmend umkämpft und ist nicht strukturell auf bestehende Anbieter konzentriert. Darüber hinaus verstärkt der Vertrag den strukturellen Wandel in der Landkriegsführung hin zu Drohnen, ISR und Luftverteidigung, Lehren, die aus der Ukraine gezogen wurden und auf der Münchner Sicherheitskonferenz wiederholt wurden. Für Rheinmetall ist die Validierung des Skyranger in der Ukraine der Schlüsselfaktor für die mittelfristige Erzählung über Land-Systeme. Kursziel unverändert bei 2.000 EUR. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://research-hub.de/companies/rheinmetall-ag





© 2026 mwb research