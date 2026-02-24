Der Halbleitermarkt hat in den vergangenen Jahren eine Berg- und Talfahrt hinter sich. Umso bemerkenswerter ist, was Elmos Semiconductor SE (ISIN: DE0005677108) für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt hat. Trotz spürbarer Bestandsbereinigungen bei Automobilherstellern - vor allem in der ersten Jahreshälfte - und Gegenwind durch Wechselkurseffekte gelang es dem Chiphersteller, den Konzernumsatz auf einen neuen Rekordwert zu heben. Mit 582,6 Millionen Euro übertraf Elmos das Vorjahresniveau und bewies damit, dass das Unternehmen auch in einem schwierigen Marktumfeld seine operative Stärke behaupten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
