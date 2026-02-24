Die kumuliert installierte Photovoltaik-Leistung Polens erreichte bis Ende vergangenen Jahres 24,8 Gigawatt. Der Zuwachs 2025 war vor allem durch gewerbliche und Großanlagen getrieben. von pv magazine Global Polen hat im vergangenen Jahr 3,6 Gigawatt Photovoltaik installiert, wie aus Daten hervorgeht, die Agencja Rynku Energii (ARE) im Auftrag des polnischen Energieministeriums erhoben hat. Diese Zahl liegt damit unter den 4 Gigawatt Photovoltaik-Zubau aus dem Jahr 2024. Bis zum Jahresende 2025 erreichte die kumuliert installierte Photovoltaik-Leistung in Polen 24,8 Gigawatt. Separate Daten, die ...Den vollständigen Artikel lesen ...
