HomeToGo platziert erfolgreich einen vorrangig besicherten Nordic Bond in Höhe von €101 Mio. zur Beschleunigung des Unternehmenswachstums sowie zur Freisetzung von signifikantem Cash Flow



24.02.2026 / 17:19 CET/CEST

24.02.2026 / 17:19 CET/CEST





HomeToGo platziert erfolgreich einen vorrangig besicherten Nordic Bond in Höhe von €101 Mio. zur Beschleunigung des Unternehmenswachstums sowie zur Freisetzung von signifikantem Cash Flow Finanzielle Widerstandsfähigkeit gestärkt: Erfolgreiche Platzierung einer vorrangig besicherten Anleihe in Höhe von €101 Mio. mit einer Laufzeit von fünf Jahren; Optimierung der Kapitalstruktur sowie Eliminierung kurzfristiger Refinanzierungsrisiken und Cash Flow-Belastungen

Neue Anleihe ersetzt einen bestehenden, schnell amortisierenden Bankkredit und ermöglicht in den nächsten zwei Jahren einen Cash Flow von ca. €84 Mio. für Investitionen in renditestarkes organisches Wachstum, Innovationen und M&A Verbessertes M&A-Potenzial: Übergang von restriktiven Bank-Covenants hin zu einem flexibleren Finanzierungsrahmen von €200 Mio. für weitere strategische M&A-Opportunitäten Luxemburg, 24. Februar 2026 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), Europas führende Ferienhausgruppe, hat heute eine neue vorrangig besicherte Anleihe mit variabler Verzinsung, einem anfänglichen Emissionsvolumen von €101 Mio. und einer Laufzeit von fünf Jahren erfolgreich platziert (ISIN: NO0013697268) (die "Anleihe"). Die Anleihe wird mit einem Zinssatz in Höhe des Drei-Monats-EURIBOR zuzüglich einer Marge von 7,75% p.a. verzinst und wurde unter einem Gesamtemissionsrahmen von bis zu €200 Mio. begeben. Strategische finanzielle Transformation: Freisetzung von €84 Mio. Cash Flow

Die erfolgreiche Anleiheemission markiert einen wichtigen Schritt in der Verbesserung der Kapitalstruktur von HomeToGo durch den Übergang von einem restriktiven, schnell amortisierenden Bankkredit hin zu einem flexiblen, langfristigen Kapitalmarktinstrument. Während der Nordic Bond im Vergleich zum bisherigen Bankkredit eine höhere Verzinsung aufweist, sind die operativen Vorteile zur Umsetzung von HomeToGos Strategie erheblich: Schaffung einer robusten Kapitalstruktur: Mit einer Laufzeit von fünf Jahren (Fälligkeit im Jahr 2031) und einer 100-prozentigen Endfälligkeit (Bullet Repayment) eliminiert HomeToGo kurzfristige Refinanzierungsrisiken sowie Cash Flow-Belastungen und schafft langfristige Planungssicherheit für die Kapitalstruktur.

Im Vergleich zum vorherigen Bankkredit, der eine vollständige Rückzahlung von €75 Mio. bis Ende 2027 erforderte, spart die neue Anleihestruktur im Jahr 2026 mehr als €41 Mio. und im Jahr 2027 €43 Mio. an Cash Flow ein. Die Freisetzung von ca. €84 Mio. an zusätzlicher Liquidität über die nächsten zwei Jahre ermöglicht es HomeToGo, Kapital in organisches Wachstum, margenstarke Innovationen sowie M&A zu Renditen zu reinvestieren, die die Fremdkapitalkosten deutlich übersteigen.[1] Signifikant verbessertes Potential für strategisches M&A: Im Gegensatz zum vorherigen Bankkredit, der bestimmte Einschränkungen für weitere M&A-Transaktionen vorsah, bietet der Nordic Bond HomeToGo eine größere operative Freiheit bei der Verfolgung seiner M&A-Strategie. Mit einem Gesamtfinanzierungsrahmen von bis zu €200 Mio. ist das Unternehmen nun hervorragend positioniert, um künftige Konsolidierungsmöglichkeiten am Markt zu nutzen, insbesondere im Bereich der Verwaltung von Ferienimmobilien einschließlich dazugehöriger Software. Verwendung der Erlöse

Der Nettoerlös aus der Anleiheemission wird primär zur Refinanzierung des bestehenden Bankkredits in Höhe von €75 Mio. und zur Finanzierung der aufgeschobenen Kaufpreiszahlungen im Zusammenhang mit der Interhome-Akquisition in Höhe von ca. €22 Mio. verwendet, die in den Jahren 2026 und 2027 fällig werden. Sebastian Bielski, CFO von HomeToGo: "Die erfolgreiche Platzierung unseres ersten Nordic Bonds ist ein klarer Vertrauensbeweis der Kapitalmärkte in den Transformationsprozess von HomeToGo und unsere Strategie, uns auf unser B2B-Geschäft und wachsende Profitabilität zu konzentrieren. Durch die Sicherung dieser fünfjährigen Finanzierung haben wir eine sehr robuste Bilanz und Kapitalstruktur aufgebaut. Vor allem die Freisetzung von über €84 Mio. Cash Flow in den nächsten zwei Jahren und die Schaffung eines Finanzierungsrahmens von bis zu €200 Mio. geben uns die finanzielle Schlagkraft, unsere B2B-Strategie zu beschleunigen und unsere M&A-Aktivitäten konsequent fortzusetzen, die den Shareholder Value weiter steigern werden." Die Anleihe wurde bei einer breit gefächerten Gruppe institutioneller Investoren in- und außerhalb Europas platziert. Der Handel der Anleihe im Freiverkehr der Frankfurter Wertpapierbörse soll unmittelbar nach der Emission aufgenommen werden. Die Aufnahme des Handels an der NASDAQ First North in Stockholm ist innerhalb von sechs Monaten nach dem Begebungstag geplant. Die Transaktion wurde von ABG Sundal Collier AB und Pareto Securities AS, Frankfurt Branch als Global Coordinators und Joint Bookrunner sowie der UniCredit Bank GmbH als Co-Lead Manager begleitet. Weitere Informationen zu Neuigkeiten und der Kapitalmarktberichterstattung von HomeToGo finden Sie auf ir. hometogo.de [1] Vorbehaltlich der Einhaltung von Maintenance Covenants und Incurrence Tests für künftige Aufstockungen (Taps) im Rahmen des Anleiheprogramms.

Über die HomeToGo Group HomeToGo wurde 2014 in Berlin gegründet. Heute ist HomeToGo Europas führende Ferienhausgruppe und kombiniert sein B2B-Segment HomeToGo_PRO mit seinem AI-gestützten B2C-Marktplatz. HomeToGo ist offizieller Reisepartner und Top-Sponsor des deutschen Fußball Bundesliga-Vereins 1. FC Union Berlin. HomeToGo_PRO bietet innovative Software- und technologiebasierte Servicelösungen für alle, die im Ferienhausbereich erfolgreich sein wollen. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf SaaS-Lösungen für Anbieter von Ferienhäusern. Mit mehr als 20 Millionen Angeboten von Ferienhäusern und -wohnungen tausender Partner verbindet der AI-gestützte B2C-Marktplatz von HomeToGo Reisende nahtlos mit der perfekten Unterkunft für jede Reise rund um die Welt. HomeToGo wurde in Europa gegründet und aufgebaut. Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in mehr als 30 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol "HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns/ Ansprechpartner für Investoren

Carsten Fricke, CFA

+49 176 768 62 397

IR@hometogo.com Forward-Looking Statements

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter "können", "werden", "sollten", "planen", "erwarten", "antizipieren", "schätzen", "glauben", "beabsichtigen", "projizieren", "Ziel" oder "anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur aus mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet sind, die sich ändern können. HomeToGo SE übernimmt weder jetzt noch zukünftig Gewähr dafür, dass zukunftsgerichtete Aussagen tatsächlich eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Die tatsächliche künftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage sowie die Aussichten können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten oder vorausgesagten Ergebnissen abweichen. Weder HomeToGo SE noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und erwarten auch nicht, diese öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



