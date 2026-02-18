EQS-News: HomeToGo SE / Schlagwort(e): Produkteinführung

Jetzt live: Dash, HomeToGos neuer AI-Begleiter, optimiert Präzision und Effizienz im Kundenservice und reduziert Eskalationsrate um 85% Luxemburg, 18. Februar 2026 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), Europas führende Ferienhausgruppe, gab heute die Einführung von Dash auf dem HomeToGo Marktplatz bekannt. Dash ist ein neuer AI-gestützter Reisebegleiter, der die gesamte Palette der AI-Tools von HomeToGo vereint: AI Mode (2023), Smart AI Reviews (2023), Smart Offer Summaries (2023), AI Sunny (2024) und AI Filter (2025). Dash hebt das gesamte AI-Erlebnis von HomeToGo auf ein neues Level, indem er bei der Anwendung von künstlicher Intelligenz über den gesamten Marktplatz hinweg eine klare Struktur und Konsistenz schafft. Strategisch pünktlich zur Hauptbuchungssaison eingeführt, wurde Dash entwickelt, um die Effizienz zu steigern, indem die Genauigkeit und Geschwindigkeit der Antworten verbessert und gleichzeitig die operative Belastung des Kundenservices von HomeToGo reduziert wird. Dash ist eine Eigenentwicklung von HomeToGo - maßgeschneidert für den Ferienhausmarkt. Die Lösung kombiniert fortschrittliche AI-Kapazitäten mit der tiefen Branchenexpertise und den Plattformdaten von HomeToGo. Aufbauend auf dem ersten AI-gestützten Chatbot von HomeToGo, AI Sunny, hebt Dash die Nutzererfahrung auf ein neues Level. Die Weiterleitungen an menschliche Mitarbeiter*innen sind im Vergleich zur ersten Inhouse-Version von AI Sunny um 68% gesunken - und sogar um beeindruckende 85% gegenüber der ursprünglichen Drittanbieter-Lösung. Diese deutliche Leistungssteigerung unterstreicht HomeToGo's Innovationskraft, stärkt die Rolle als Marktführer im Bereich innovativer Travel-Tech-Lösungen und zeigt die Fähigkeit des Unternehmens, intelligentere und effizientere Technologien eigenständig zu entwickeln. Diese Reduzierung hat sich während der Hauptbuchungssaison 2026 als besonders wirkungsvoll erwiesen, da sie es dem Kundenservice ermöglicht, sich auf komplexe, wertschöpfende Anliegen zu konzentrieren - während Gäste gleichzeitig schnellere und qualitativ hochwertige Antworten erhalten. Über die internen Auswirkungen im operativen Geschäft hinaus profitieren auch HomeToGo's Gäste und Partner von Dash. Für Gäste bündelt Dash die AI-Tools von HomeToGo unter einer klaren, gemeinsamen Vision - von der Suche über die Buchung bis in die frühe Phase nach der Buchung. Dank natürlicher Sprachverarbeitung bietet Dash On-Demand-Unterstützung in Echtzeit. Es nutzt integrierte AI, um die Merkmale von Unterkünften sowie vertrauenswürdige Gästebewertungen hervorzuheben, die für fundierte Entscheidungen am wichtigsten sind. Das Tool führt zudem neue Funktionen wie AI-generierte FAQs ein, die detaillierte Objektinformationen wie Größe, Lage und familienfreundliche Ausstattung in solche Antworten umwandeln, die Reisende schnell erfassen können. Dash schafft auch für Partner einen Mehrwert und stärkt die Marktplatz-Performance nachhaltig, indem er die Sichtbarkeit und Relevanz von Angeboten erhöht sowie mehr Buchungen aus Anfragen mit hoher Buchungsabsicht generiert. Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO von HomeToGo: "Im Juli letzten Jahres haben wir mit 'Lead with AI' intern ein neues Führungsprinzip eingeführt, das klar zeigt, wie wir bei HomeToGo arbeiten: AI ist eine zentrale Kompetenz unseres Unternehmens. Dash bringt dieses Prinzip weiter zum Leben. Das Tool übernimmt zusätzliche Routineaufgaben und gibt unseren Teams den Freiraum, sich auf komplexe und wirkungsstarke Themen zu konzentrieren - während es gleichzeitig das Nutzererlebnis spürbar verbessert. Ein klarer Mehrwert für alle Seiten. Reiseplanung ist zutiefst persönlich. Wir sind überzeugt, dass ihre Zukunft in der Verbindung aus menschlicher Nähe und AI-gestützter Effizienz liegt. Dash steht noch am Anfang. Als erste Version ist er darauf ausgelegt zu lernen, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln und seinen positiven Einfluss auf unsere Teams - und vor allem auf unsere Gäste und Partner - stetig auszubauen." Dash-Features stehen in allen HomeToGo-Märkten über die HomeToGo-App für iOS und Android sowie auf der HomeToGo-Webseite zur Verfügung. Medienhinweis: HomeToGo Dash-Bilder zur redaktionellen Verwendung finden Sie hier . Die Verfügbarkeit der Dash-Funktionen kann je nach Art des Zugriffs (App oder Desktop), dem geografischen Markt und laufenden Tests variieren. Unter Umständen sind nicht alle Funktionen in allen Touchpoints oder Märkten verfügbar.

Über die HomeToGo Group HomeToGo wurde 2014 in Berlin gegründet. Heute ist HomeToGo Europas führende Ferienhausgruppe und kombiniert sein B2B-Segment HomeToGo_PRO mit seinem AI-gestützten B2C-Marktplatz. HomeToGo ist offizieller Reisepartner und Top-Sponsor des deutschen Fußball Bundesliga-Vereins 1. FC Union Berlin. HomeToGo_PRO bietet innovative Software- und technologiebasierte Servicelösungen für alle, die im Ferienhausbereich erfolgreich sein wollen. Ein spezieller Fokus liegt dabei auf SaaS-Lösungen für Anbieter von Ferienhäusern. Mit mehr als 20 Millionen Angeboten von Ferienhäusern und -wohnungen tausender Partner verbindet der AI-gestützte B2C-Marktplatz von HomeToGo Reisende nahtlos mit der perfekten Unterkunft für jede Reise rund um die Welt. HomeToGo wurde in Europa gegründet und aufgebaut. Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in mehr als 30 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol "HTG" (ISIN LU2290523658). Weitere Informationen: https://www.hometogo.de/ueber-uns/

