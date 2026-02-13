Original-Research: HomeToGo SE - von Montega AG



Einstufung von Montega AG zu HomeToGo SE Unternehmen: HomeToGo SE ISIN: LU2290523658 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 12.02.2026 Kursziel: 3,50 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Tim Kruse, CFA; Ingo Schmidt, CIIA

Vorläufige Zahlen 2025 im Rahmen der Erwartungen - Kostensynergien und Buchungsbestand stimmen positiv



Die HomeToGo SE hat heute vorläufige Zahlen für das Geschäftsjahr 2025 vorgelegt, die insgesamt im Rahmen der Erwartungen ausfielen.



[Tabelle]



Der Umsatz von 254-256 Mio. EUR lag leicht unter der Guidance (>260 Mio. EUR) sowie unter unseren Schätzungen. Auf Pro-forma-Basis - unter der Annahme, dass Interhome bereits seit dem 1. Januar 2025 Teil der Gruppe gewesen wäre - beliefen sich die IFRS-Umsatzerlöse auf rund 393-395 Mio. EUR (ca. +3% yoy) und lagen damit weitgehend im Rahmen der Pro-forma-Prognose von rund 400 Mio. EUR. Die leicht schwächere Umsatzentwicklung führen wir primär auf den stärkeren Fokus auf Marketingeffizienz und Profitabilität zurück.



Dies spiegelt sich auch in der vorläufig berichteten EBITDA-Spanne von 12-13 Mio. EUR wider, die über der Zielvorgabe des Unternehmens lag und damit unsere Erwartungen erreicht haben dürfte. Neben der höheren Marketingeffizienz war insbesondere die gut voranschreitende Integration von Interhome ein wesentlicher Treiber. Das Unternehmen meldete, bereits rund 5 Mio. EUR der geplanten 10 Mio. EUR Kostensynergien aus der Interhome-Akquisition auf annualisierter Basis realisiert zu haben. Diese resultieren vor allem aus der Integration von e-domizil in Interhome, die u.E. einen Einsparungseffekt von rund 3 Mio. EUR p.a. generieren dürfte. Der verbleibende Anteil entfällt u. a. auf die Migration des Interhome-Frontends auf die HomeToGo-Plattform sowie auf bereits realisierte Synergien in den Backoffice-Funktionen der Gruppe, die in den kommenden Monaten sukzessive weiter gehoben werden sollen.



Die Liquiditätsposition belief sich zum 31.12.2025 auf 91,8 Mio. EUR und lag damit erwartungsgemäß unter dem Niveau vom 30.09.2025, was der Saisonalität des Geschäftsmodells entspricht, und entsprach damit nahezu exakt unserer Prognose (MONe: 91,5 Mio. EUR).



Ausblick 2026: Der Auftragsbestand von 119,5 Mio. EUR entspricht einem deutlichen Anstieg von 9,6% gegenüber dem Vorjahreswert (109,0 Mio. EUR auf Pro-forma-Basis) und stimmt das Unternehmen - neben den Fortschritten auf der Kostenseite - zuversichtlich für das Gesamtjahr. Die Guidance für 2026 soll zusammen mit der Veröffentlichung der testierten Jahreszahlen am 19.03. vorgelegt werden. Aufgrund der strategischen Ressourcenverlagerung vom Marktplatz hin zum B2B-Geschäft erwarten wir auf Pro-forma-Basis für 2026 lediglich ein moderates Umsatzwachstum, das sich jedoch in einer spürbaren Verbesserung der Profitabilität niederschlagen dürfte.



Fazit: HomeToGo hat mit den vorgelegten Zahlen das Transformationsjahr 2025 solide abgeschlossen. Der Fokus für 2026 ff. dürfte folglich auf einer deutlichen Profitabilitätssteigerung der nun stärker B2B-orientierten Gruppe liegen, die saisonal bedingt insbesondere in H2 sichtbar werden dürfte. Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung bei unverändertem Kursziel von 3,50 EUR.







